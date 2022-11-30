Луис Энрике: когда я был в «Барсе», Месси бегал вдвое меньше других и забивал по три мяча

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о том, нужны ли выходные футболистам в разгар чемпионата мира в Катаре, а также рассказал, нужно ли много бегать его игрокам для достижения результата.

«Выходные для футболистов? Это нормально. Они не марсиане, а люди. Всем нам нужны выходные, и тренерам тоже. Это не варварство — иметь выходной во время соревнования. Я понимаю это как нечто совсем другое. Важно иметь свободу в оценке того, что нужно игроку. Если мы продолжим участие в турнире, у нас будет ещё один выходной.

Много ли бегают мои футболисты? Для меня это не самое важное. Когда я был в «Барсе», Месси бегал вдвое меньше остальных и забивал по три мяча. Я зацикливаюсь на других вещах. Теперь начинается новая реальность турнира. Мы увлечены чемпионатом мира, потому что мы будем играть по принципу «всё или ничего» в течение 90 минут», — цитирует Луиса Энрике Sport.es.