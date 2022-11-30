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The Athletic: ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026

The Athletic: ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026
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ФИФА рассматривает возможность введения серии пенальти во время группового этапа на чемпионате мира 2026 года, сообщает The Athletic.

Отмечается, что такие серии будут проводиться в случае ничейного результата. Победившая команда будет получать бонусное очко.

«Серия пенальти действительно может стать вариантом для турниров с группами из трёх сборных», — заявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.

Отметим, что на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, впервые будет участвовать 48 сборных. Они будут разделены на 16 групп по три сборных. В настоящий момент на чемпионате мира 2022 года в Катаре в групповом этапе участвовало 32 национальных команды, разделённые на восемь групп.

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