The Athletic: ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026

ФИФА рассматривает возможность введения серии пенальти во время группового этапа на чемпионате мира 2026 года, сообщает The Athletic.



Отмечается, что такие серии будут проводиться в случае ничейного результата. Победившая команда будет получать бонусное очко.



«Серия пенальти действительно может стать вариантом для турниров с группами из трёх сборных», — заявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.



Отметим, что на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, впервые будет участвовать 48 сборных. Они будут разделены на 16 групп по три сборных. В настоящий момент на чемпионате мира 2022 года в Катаре в групповом этапе участвовало 32 национальных команды, разделённые на восемь групп.

Новость по теме Карпин двумя словами ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026