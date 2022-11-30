Пеле госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья

Легендарного бразильского нападающего Пеле внепланово госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Как сообщает ESPN Brazil, у него диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за который он не может самостоятельно заботиться о себе.

В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В данный момент Пеле проходит специальное обследование и сдаёт необходимые анализы, и неизвестно, когда врачи смогут выписать его из больницы.

Напомним, в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.