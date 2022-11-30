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Голкипер Испании Унай Симон: история доказывает, что фаворит не всегда выигрывает мундиаль

Голкипер Испании Унай Симон: история доказывает, что фаворит не всегда выигрывает мундиаль
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Голкипер сборной Испании Унай Симон поделился мнением о предстоящей игре с Японией в рамках 3-го тура группового этапа, а также выразил мнение, что его команда не чувствует себя фаворитом чемпионата мира в Катаре.

«Немногие команды играют так, как Испания. Я думаю, что Япония будет играть так, как это было в полуфинале Олимпийских игр. Тот матч был решён только после дополнительного времени, и это показывает, что это очень упорная команда.

Испания фаворит чемпионата мира? История доказывает, что фаворит не всегда выигрывает чемпионат мира. Мы не чувствуем себя таковыми, хотя очень уверены в идее, которая у нас есть. Мы готовы отдать ради неё жизнь, потому что именно она привела нас сюда. Мы должны продолжать совершенствоваться, но мы полностью уверены в своей манере игры», — цитирует Симона издание Sport.es.

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