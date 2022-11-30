AS: дочь короля Испании влюблена в Гави. Игрок подписал ей футболку после матча на ЧМ-2022

Испанская принцесса Леонор, наследница испанского престола и дочь короля Испании Филиппа VI, влюблена в полузащитника «Барселоны» и национальной команды Гави, сообщает AS.



Отмечается, что старшая дочь короля испытывает сильные чувства к Гави. Она носит с собой в школу папку, которая полностью заполнена наклейками с фотографиями игрока.



Филипп VI присутствует на чемпионате мира 2022 года в Катаре. После матча Испании с Коста-Рикой (7:0) он зашёл в раздевалку сборной, чтобы поздравить футболистов. Сообщается, что Филипп VI попросил Гави подписать футболку меньшего размера. Есть вероятность, что подарок предназначен для Леонор.

Принцесса Леонор (по центру) и король Испании Филипп VI Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

В возрасте 12-13 лет принцесса также была влюблена в бывшего форварда сборной Испании Фернандо Торреса. Также издание сообщает, что Леонор состояла в отношениях с молодым человеком из Бразилии, но они подошли к концу.

Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави: