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AS: дочь короля Испании влюблена в Гави. Игрок подписал ей футболку после матча на ЧМ-2022

AS: дочь короля Испании влюблена в Гави. Игрок подписал ей футболку после матча на ЧМ-2022
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Испанская принцесса Леонор, наследница испанского престола и дочь короля Испании Филиппа VI, влюблена в полузащитника «Барселоны» и национальной команды Гави, сообщает AS.

Отмечается, что старшая дочь короля испытывает сильные чувства к Гави. Она носит с собой в школу папку, которая полностью заполнена наклейками с фотографиями игрока.

Филипп VI присутствует на чемпионате мира 2022 года в Катаре. После матча Испании с Коста-Рикой (7:0) он зашёл в раздевалку сборной, чтобы поздравить футболистов. Сообщается, что Филипп VI попросил Гави подписать футболку меньшего размера. Есть вероятность, что подарок предназначен для Леонор.

Принцесса Леонор (по центру) и король Испании Филипп VI

Принцесса Леонор (по центру) и король Испании Филипп VI

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

В возрасте 12-13 лет принцесса также была влюблена в бывшего форварда сборной Испании Фернандо Торреса. Также издание сообщает, что Леонор состояла в отношениях с молодым человеком из Бразилии, но они подошли к концу.

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