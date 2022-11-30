Генсек ЧМ-2022 Аль-Тавади назвал цифры погибших во время подготовки Катара к турниру

Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль-Тавади рассказал, сколько человек погибло во время подготовки Катара к мундиалю, а также выразил мнение о высоких стандартах во время организации соревнования.
«По некоторым оценкам, погибло около 400, между 400 и 500… У меня нет точного числа. Высокая ли это цена для проведения турнира? Одна смерть — уже слишком много, это очевидно.
Я думаю, что с каждым годом стандарты здоровья и безопасности на строительных площадках улучшаются, по крайней мере, на площадках чемпионата мира, за которые мы отвечаем. Кроме того, есть профсоюзы — представители немецкого и швейцарского сообществ, которые высоко оценили работу, проделанную на объектах чемпионата мира, и улучшения, которые мы внедрили», — приводит слова Аль-Тавади издание The Sun.
- 30 ноября 2022
-
20:31
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:15
-
19:58
-
19:55
-
19:44
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:56