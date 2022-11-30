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Генсек ЧМ-2022 Аль-Тавади назвал цифры погибших во время подготовки Катара к турниру

Генсек ЧМ-2022 Аль-Тавади назвал цифры погибших во время подготовки Катара к турниру
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Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль-Тавади рассказал, сколько человек погибло во время подготовки Катара к мундиалю, а также выразил мнение о высоких стандартах во время организации соревнования.

«По некоторым оценкам, погибло около 400, между 400 и 500… У меня нет точного числа. Высокая ли это цена для проведения турнира? Одна смерть — уже слишком много, это очевидно.

Я думаю, что с каждым годом стандарты здоровья и безопасности на строительных площадках улучшаются, по крайней мере, на площадках чемпионата мира, за которые мы отвечаем. Кроме того, есть профсоюзы — представители немецкого и швейцарского сообществ, которые высоко оценили работу, проделанную на объектах чемпионата мира, и улучшения, которые мы внедрили», — приводит слова Аль-Тавади издание The Sun.

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