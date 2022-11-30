Тунис — Франция: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

Сегодня, 30 ноября, проходит 3-й и заключительный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции играет с Тунисом. Команды встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра Мэттью Конгера прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Туниса этот матч имеет важное значение, поэтому первая половина игры прошла с их небольшим преимуществом — команда нанесла по воротам соперника четыре удара, из которых два были в створ. Также команда забила гол на восьмой минуте встречи — отличился Надер Гандри. Однако спустя мгновение мяч был отменён из-за зафиксированного судьями положения вне игры. Французы, в свою очередь, старались держать мяч под своим контролем и опасных атак практически не совершали.

Сборная Франции уже решила вопрос с выходом в 1/8 финала турнира, обыграв в прошлом туре Данию со счётом 2:1 и заработав шесть очков. Тунис ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф (у команды одно очко). В параллельной встрече играют сборные Дании (1) и Австралии (3).