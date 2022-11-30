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Тунис — Франция: Вахби Хазри открыл счёт на 58-й минуте

Тунис — Франция: Вахби Хазри открыл счёт на 58-й минуте
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Сегодня, 30 ноября, проходит 3-й и заключительный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции играет с Тунисом. Команды встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра Мэттью Конгера прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором тайме Тунис продолжил оказывать давление на оборону сборной Франции, что в итоге привело к забитому голу. На 58-й минуте нападающий Вахби Хазри, пробежал от середины поля до штрафной и вместо сильного удара аккуратно катнул мяч в дальний угол — 1:0.

Сборная Франции уже решила вопрос с выходом в 1/8 финала турнира, обыграв в прошлом туре Данию со счётом 2:1 и заработав шесть очков. Тунис ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф (у команды одно очко). В параллельной встрече играют сборные Дании (1) и Австралии (3).

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