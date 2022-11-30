Тайсон: если Альварес посмеет тронуть Месси, то мне придётся вернуться в ринг

Легендарный боксёр Майк Тайсон отреагировал на реакцию профессионального мексиканского боксёра, действующего абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса, который возмутился ранее ситуацией с аргентинским нападающим Лионелем Месси и футболкой сборной Мексики.



Напомним, после матча сборных Аргентины и Мексики (2:0) на ЧМ-2022 Месси обменялся футболками с одним из игроков соперника. После этого в интернете появилось видео из раздевалки, на котором видно, что Лионель бросил футболку Мексики на пол, а потом случайно откинул её ногой. Эта ситуация возмутила Альвареса, он заявил, что Месси «вытер пол футболкой сборной Мексики и флагом страны».



«Некто по имени Канело (прозвище Альвареса. — Прим. «Чемпионата») угрожал Лионелю Месси. Если он посмеет его тронуть, мне придётся вернуться в ринг спустя много лет», – написал Тайсон в своих соцсетях.

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