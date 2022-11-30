Агент защитника ЦСКА Роши: летом Виллиан будет очень интересен «Фенербахче»

Игорь Кампедели, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, оценил шансы бразильца покинуть московский клуб летом. Ранее газета Sabah сообщала, что главный тренер «канареек» Жорже Жезуш общался по телефону с бразильским защитником, чтоб узнать его мнение относительно потенциального перехода в «Фенербахче».
«В летнее трансферное окно Роша будет очень интересен «Фенербахче». Не думаю, что зимой переход возможен, потому что сейчас в их команде нет места для регистрации легионеров», — сказал Кампедели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
27-летний Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне бразилец провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол. Также на счету Роши один забитый мяч в Фонбет Кубке России.
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