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Агент защитника ЦСКА Роши: летом Виллиан будет очень интересен «Фенербахче»

Агент защитника ЦСКА Роши: летом Виллиан будет очень интересен «Фенербахче»
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Игорь Кампедели, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, оценил шансы бразильца покинуть московский клуб летом. Ранее газета Sabah сообщала, что главный тренер «канареек» Жорже Жезуш общался по телефону с бразильским защитником, чтоб узнать его мнение относительно потенциального перехода в «Фенербахче».

«В летнее трансферное окно Роша будет очень интересен «Фенербахче». Не думаю, что зимой переход возможен, потому что сейчас в их команде нет места для регистрации легионеров», — сказал Кампедели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летний Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне бразилец провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол. Также на счету Роши один забитый мяч в Фонбет Кубке России.

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