Манданда стал самым возрастным игроком в истории сборной Франции
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Вратарь сборной Франции Стив Манданда стал самым возрастным игроком в истории своей национальной команды. Об этом сообщает Opta. Он вышел в стартовом составе сборной в матче 3-го тура группового этапа с Тунисом. На момент написания этой новости счёт в матче открыт — африканцы одерживают минимальную победу со счётом 1:0.
По информации источника, в 37 лет и 247 дней голкипер стал самым возрастным игроком, когда-либо выступавшим за сборную Франции на всех турнирах, обогнав Бернарда Ламу, которому на момент матча сборной Англии в сентябре 2000 года было 37 лет и 148 дней.
Сборная Франции уже решила вопрос с выходом в 1/8 финала турнира, обыграв в прошлом туре Данию со счётом 2:1 и заработав шесть очков.
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