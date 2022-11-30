Тунис минимально обыграл Францию в матче ЧМ-2022

Сегодня, 30 ноября, состоялся 3-й и заключительный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции играла с Тунисом. Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра Мэттью Конгера прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первая половина встречи прошла с преимуществом Туниса, который меньше владел мячом, но чаще бил по воротам – четыре попытки, из которых две были в створ. Франция только владела мячом и старалась предотвратить любые попытки взятия ворот со стороны соперника и почти не помышляла о своих атаках.
Во втором тайме ситуация продолжилась, и в итоге преимущество Туниса реализовалось в виде забитого мяча. На 58-й минуте отличился нападающий Вахби Хазри, который пробежал от середины поля до штрафной и низом покатил мяч в дальний угол. После этого Тунис отошёл в оборону и играл на контратаках. На 90+8-й минуте Антуан Гризманн сравнял счёт и принёс, казалось, своей команде ничью. Однако позже гол отменили после финального свистка, и победу в итоге одержал Тунис — 1:0.
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