Сборная Австралии обыграла Данию и во 2-й раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:0. Встреча прошла в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».
Единственный мяч на 60-й минуте забил нападающий сборной Австралии Мэтью Леки. Он влетел в штрафную, раскачал защитника датчан Йоакима Мехле и идеально пробил под дальнюю штангу — голкипер Каспер Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.
Сборная Австралии со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В её активе шесть очков после трёх сыгранных встреч. Ранее подопечные Грэма Арнольда обыграли Тунис (1:0). Также в 1/8 финала из группы D вышла команда Франции. Соперники австралийцев и французов по первому этапу плей-офф станут известны после матчей группы С Польша — Аргентина и Саудовская Аравия — Мексика.
- 30 ноября 2022
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