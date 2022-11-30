Судья отменил гол Гризманна в матче с Тунисом на ЧМ-2022 после финального свистка

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции играла с Тунисом (0:1). Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.



На 98-й минуте нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил гол, сравняв счёт. Однако арбитр встречи Мэттью Конгер отменил забитый мяч после финального свистка, зафиксировав офсайд после видеопросмотра.



Результат не повлиял на турнирную ситуацию: сборная Франции осталась на первом месте в турнирной таблице группы D, а Тунис завершил турнир на третьей строчке, не сумев опередить Австралию. Французы и австралийцы вышли в 1/8 финала, их соперники станут известны по окончании матчей Польша — Аргентина и Саудовская Аравия — Мексика в группе С (30 ноября, 22:00 мск).