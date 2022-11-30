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Австралия впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионата мира

Австралия впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионата мира
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Сборная Австралии обыграла национальную команду Дании в матче 3-го тура чемпионата мира со счётом 1:0. Благодаря этой победе команда из Океании вышла в плей-офф турнира, заняв второе место в квартете D.

Команда Грэма Арнолда уступила Франции, занявшей первое место в группе, только по разнице голов. В первый и последний на сегодняшний день раз спортсмены из Австралии выходили в 1/8 финала чемпионата мира в 2006 году. Тогда австралийцы минимально проиграли Италии (0:1).

В 1/8 финала австралийцы сыграют с победителем группы C. Им могут стать команды Аргентины, Польшы, Мексики и Саудовской Аравии. Стоит отметить, что Австралия проиграла стартовый тур чемпионата, уступив сборной Франции со счётом 1:4. В следующей встрече команда реабилитировалась и обыграла Тунис — 1:0.

Фанаты в Австралии празднуют победу над Тунисом

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