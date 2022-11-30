Дешам — о поражении Франции Тунису: мои решения помогут нам через четыре дня

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выбор состава на игру с Тунисом, в которой его подопечные уступили со счётом 0:1.

«У нас были некоторые трудности из-за выбора, который я сделал перед этой встречей. Однако эти решения должны помочь нам через четыре дня. Некоторые игроки рисковали получить травму, а мы только что сыграли два очень напряжённых матча. Также мы позволили запасным поучаствовать в матче чемпионата мира. Мы достигли цели, и сейчас нам нужно восстанавливать свои силы. Теперь начнётся совсем другое соревнование», — цитирует Дешама Get French Football News.

Несмотря на поражение, Франция стала победителем группы D. Свою игру 1/8 финала команда сыграет в воскресенье, 4 декабря. Оппонентом Франции станет команда, которая займёт второе место в группе С.