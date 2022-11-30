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Александр Мостовой: выход Австралии из группы ЧМ — сенсация! Но дальше шансов нет

Александр Мостовой: выход Австралии из группы ЧМ — сенсация! Но дальше шансов нет
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Австралии в плей-офф чемпионата мира.

«Выход Австралии из группы ЧМ — сенсация! Этот мундиаль уже приучил нас к сенсациям: была победа сборных Саудовской Аравии и Японии. Но тем интереснее смотреть матчи. В каждой игре может произойти что-то экстраординарное. Какие у них шансы дальше? Дальше, скорее всего, в 1/8 против них сыграет сборная Аргентины. Шансов нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В 1/8 финала австралийцы сыграют с победителем группы C. Им могут стать команды Аргентины, Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Стоит отметить, что Австралия проиграла стартовый тур чемпионата, уступив сборной Франции со счётом 1:4.

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