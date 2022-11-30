Александр Мостовой: выход Австралии из группы ЧМ — сенсация! Но дальше шансов нет
Поделиться
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Австралии в плей-офф чемпионата мира.
«Выход Австралии из группы ЧМ — сенсация! Этот мундиаль уже приучил нас к сенсациям: была победа сборных Саудовской Аравии и Японии. Но тем интереснее смотреть матчи. В каждой игре может произойти что-то экстраординарное. Какие у них шансы дальше? Дальше, скорее всего, в 1/8 против них сыграет сборная Аргентины. Шансов нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В 1/8 финала австралийцы сыграют с победителем группы C. Им могут стать команды Аргентины, Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Стоит отметить, что Австралия проиграла стартовый тур чемпионата, уступив сборной Франции со счётом 1:4.
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
21:57
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:13
-
21:08
-
20:53
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:31
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:15
-
19:58
-
19:55
-
19:44
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:08
-
19:00
Партнерский контент