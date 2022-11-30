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Главный тренер сборной Австралии поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной Австралии поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Австралии по футболу Грэм Арнольд дал первый комментарий после выхода команды в плей-офф чемпионата мира 2022 года. Австралийцы в матче 3-го тура группового этапа одержали победу над Данией (1:0), которая позволила им впервые с 2006 года выйти в 1/8 финала.

«Я так горжусь усилиями ребят. Учитывая короткий срок подготовки к турниру, их усилия были невероятными. К этому результат нас привела вера в себя, а также тяжёлая работа. Мои футболисты обладают отличной психологией, мы работали над верой, энергией и фокусированием на протяжении 4,5 лет. Я видел по их глазам, что они были готовы к сегодняшней игре», — приводит слова Арнольда Sky Sports.

Соперник сборной Австралии по 1/8 финала станет известен после матчей группы С между Польшей и Аргентиной, а также Саудовской Аравией и Мексикой (обе игры состоятся 30 ноября в 22:00 мск).

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Австралийцы празднуют в 4 часа ночи выход в 1/8 финала ЧМ-2022:

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