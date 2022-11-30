«Нам нужно забыть об этой маленькой ошибке». Конате — о поражении Франции Тунису

Защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал поражение своей команды Тунису со счётом 0:1 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Я ненавижу проигрывать. В следующей игре не может быть никаких поблажек. Я не могу сказать, что было слишком много изменений в составе – если мы вышли сегодня на игру, то не можем использовать это как оправдание. Мы не показали необходимый уровень, были слишком расточительны. Нам нужно сконцентрироваться на следующей игре, собраться и забыть об этой маленькой ошибке. Неважно, встретимся ли мы с Мексикой, Аргентиной или кем-то ещё — это будет сложный матч», — приводит слова Конате Get French Football News.

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