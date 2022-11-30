Дмитрий Тарасов: на чемпионате мира поддерживаю сборную Бразилии
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов назвал команду, за которую он болеет на чемпионате мира. Национальная команда России не принимает участия в мундиале, который в эти дни проходит в Катаре.
«Да, я смотрю чемпионат мира в Катаре. Поддерживаю сборную Бразилии, ставил на них изначально. Надеюсь, они и выиграют этот турнир», — цитирует Тарасова «РБ Спорт».
По итогам матча со Швейцарией Бразилия набрала шесть очков и заняла первое место в группе G, что гарантировало команде выход в плей-офф турнира. Швейцария, у которой три очка, осталась на второй строчке. Камерун и Сербия с одним очком в активе занимают третье и четвёртое места в квартете.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира
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