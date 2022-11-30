Источник: представители «Пари НН» провели переговоры с экс-тренером «Факела» Василенко

Представители «Пари Нижний Новгород», продолжающие поиски нового главного тренера, провели встречу с Олегом Василенко, сообщает «РБ Спорт».



Отмечается, что основным кандидатом для клуба остаётся Владислав Радимов, работавший ранее в «Зените-2» и сейчас остающийся в системе санкт-петербургского клуба — переговоры по этому кандидату были проведены около месяца назад. В то же время в «Пари НН», вероятно, ждут шагов по поддержке кандидатуры Радимова со стороны бизнесменов.



Ранее клуб из Нижнего Новгорода возглавлял тренер Михаил Галактионов. 38-летний специалист ушёл из «Пари НН» в «Локомотив».



Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 матчей заработав 19 очков.