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Александр Гришин: ставил, что на ЧМ-2022 Дания выйдет из группы с первого места. Удивили

Александр Гришин: ставил, что на ЧМ-2022 Дания выйдет из группы с первого места. Удивили
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Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о вылете сборной Дании с чемпионата мира в Катаре. Скандинавская команда заняла четвёртое место в группе D, уступив первые три строчки Франции, Австралии и Тунису соответственно.

«Ставил, что Дания выйдет из группы с первого места. Удивили. Их игра на ЧМ в России и сейчас — небо и земля. Может быть, они переоценили свои силы. Может, у них что-то случилось внутри команды.

Данию жалко: у них хорошие футболисты, которые выступают в Европе. Причём многие играют на ведущих ролях в своих клубах. Но их вылет с ЧМ — это сюрприз. Я так и не понял, во что они играли», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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