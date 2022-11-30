Гришин: ЦСКА будет бороться за второе место во второй части РПЛ

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин подвёл итоги первой части сезона для армейского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«ЦСКА недосчитался своих очков, они потеряли их с аутсайдерами. Команда только в стадии становления. Федотов очень сильный тренер, но у него не было времени, чтобы создать команду. Владимир Валентинович чуть больше трёх месяцев в клубе. После зимних сборов команда ещё прибавит, все проведут работу над ошибками. Во второй части чемпионата ЦСКА будет бороться за второе место.



ЦСКА нужны новые футболисты? Да, нужны. Необходим форвард, потому что Чалов не может играть во всех матчах. Должна быть ротация нападающих. Состав укомплектован, потому что в основном играют одни и те же футболисты. В запасе сидят неплохие футболисты. Надо реализовывать их потенциал», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».