Экс-тренер «Торпедо» Бородюк — о назначении в новый клуб: сообщу, когда станет известно

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк, который сегодня, 30 ноября, отмечает своё 60-летие, ответил на вопрос, сообщит ли он о своём назначении в новый клуб.
«Когда возглавляю новый клуб? Как только что-то станет известно — сразу сообщу», — цитирует Бородюка издание «РБ Спорт».
Александр Бородюк возглавлял «Торпедо» с 2021 года. Под его руководством московский клуб впервые за последние 7 лет вышли в Российскую Премьер-Лигу. Однако в этом сезоне автозаводцы неудачно начали чемпионат, и российский специалист покинул команду. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.
В данный момент «Торпедо» возглавляет Андрей Талалаев, которые ранее тренировал грозненский «Ахмат». Клуб по итогам первой части чемпионата занимает последнее, 16-е место турнирной таблицы, набрав в 17 матчах 6 очков.
- 30 ноября 2022
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