Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Щенсны — третий вратарь в истории чемпионатов мира, отразивший два пенальти за один турнир

Щенсны — третий вратарь в истории чемпионатов мира, отразивший два пенальти за один турнир
Комментарии

На «Стэдиум 974» продолжается матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. По окончании первого тайма счёт ничейный — 0:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Польши за фол Войцеха Щенсного на Лионеле Месси. Аргентинец не сумел переиграть польского голкипера, который парировал удар из левого угла ворот.

Щенсны — третий вратарь в истории, отразивший два пенальти на одном чемпионате мира. Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю (2002), а также другому поляку — Яну Томашевскому (1974). На ЧМ-2022 Щенсны не пропустил ещё ни одного мяча, являясь лучшим по отражённым ударам (16).

Аргентина разрывает! Но Польша всё равно цепляется за плей-офф чемпионата мира! LIVE Аргентина разрывает! Но Польша всё равно цепляется за плей-офф чемпионата мира! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022