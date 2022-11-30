Щенсны — третий вратарь в истории чемпионатов мира, отразивший два пенальти за один турнир

На «Стэдиум 974» продолжается матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. По окончании первого тайма счёт ничейный — 0:0.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 38-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Польши за фол Войцеха Щенсного на Лионеле Месси. Аргентинец не сумел переиграть польского голкипера, который парировал удар из левого угла ворот.
Щенсны — третий вратарь в истории, отразивший два пенальти на одном чемпионате мира. Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю (2002), а также другому поляку — Яну Томашевскому (1974). На ЧМ-2022 Щенсны не пропустил ещё ни одного мяча, являясь лучшим по отражённым ударам (16).
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