Польша — Аргентина: Мак Аллистер открыл счёт

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходит матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Алексис Мак Аллистер открыл счёт в начале второго тайма. Аргентинские игроки открыли счёт сразу после того, как вышли из раздевалки. Науэль Молина с правого фланга прострелил к 11-метровой отметке, откуда Мак Аллистер в касание низом направил мяч в угол ворот.

По итогам двух туров Польша является лидером группы С, набрав четыре очка. На второй строчке Аргентина, у которой в активе три очка. Третья позиция у Саудовской Аравии (3), а замыкает квартет Мексика (1). В параллельной игре мексиканцы ведут в счёте (2:0).