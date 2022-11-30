Польша — Аргентина: Мак Аллистер открыл счёт
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Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходит матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Алексис Мак Аллистер открыл счёт в начале второго тайма. Аргентинские игроки открыли счёт сразу после того, как вышли из раздевалки. Науэль Молина с правого фланга прострелил к 11-метровой отметке, откуда Мак Аллистер в касание низом направил мяч в угол ворот.
По итогам двух туров Польша является лидером группы С, набрав четыре очка. На второй строчке Аргентина, у которой в активе три очка. Третья позиция у Саудовской Аравии (3), а замыкает квартет Мексика (1). В параллельной игре мексиканцы ведут в счёте (2:0).
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