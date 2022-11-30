Саудовская Аравия — Мексика: форвард мексиканцев Мартин открыл счёт
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В эти минуты продолжается матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Саудовской Аравии и Мексики. Встреча проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В начале второго тайма счёт 1:0 в пользу Мексики. На 48-й минуте первый гол в игре забил нападающий сборной Мексики Энри Мартин.
На данную минуту сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав три очка. Мексика поднимается на третью строчку, набирая четыре очка. В параллельном матче сборная Аргентины обыгрывает команду Польши (1:0, 2-й тайм), что выводит её на первое место таблицы и в плей-офф ЧМ-2022.
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