Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саудовская Аравия — Мексика: форвард мексиканцев Мартин открыл счёт

Саудовская Аравия — Мексика: форвард мексиканцев Мартин открыл счёт
Комментарии

В эти минуты продолжается матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Саудовской Аравии и Мексики. Встреча проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В начале второго тайма счёт 1:0 в пользу Мексики. На 48-й минуте первый гол в игре забил нападающий сборной Мексики Энри Мартин.

На данную минуту сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав три очка. Мексика поднимается на третью строчку, набирая четыре очка. В параллельном матче сборная Аргентины обыгрывает команду Польши (1:0, 2-й тайм), что выводит её на первое место таблицы и в плей-офф ЧМ-2022.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022