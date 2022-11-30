Саудовская Аравия — Мексика: Чавес удвоил преимущество мексиканцев

В эти минуты продолжается матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Саудовской Аравии и Мексики. Встреча проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 56-й минуте второго тайма счёт 2:0 в пользу Мексики. На 52-й минуте второй мяч мексиканцев забил полузащитник Луис Чавес. Первый гол в игре на 48-й минуте забил нападающий Энри Мартин.



На данную минуту сборная Саудовской Аравии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав три очка. Мексика поднимается на третью строчку, набирая четыре очка. В параллельном матче сборная Аргентины обыгрывает команду Польши (1:0, 2-й тайм), что выводит её на первое место таблицы и в плей-офф ЧМ-2022.