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Роналду не тренировался вместе со сборной Португалии накануне матча с Южной Кореей

Роналду не тренировался вместе со сборной Португалии накануне матча с Южной Кореей
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провёл индивидуальную тренировку накануне матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Южной Кореей, сообщает A Bola.

37-летний форвард не участвовал в занятии общей группы национальной команды, а провёл самостоятельную тренировку в зале. Отмечается, что это не связано с проблемами со здоровьем.

Сборная Португалии обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, во 2-м туре обыграв команду Уругвая (2:0). В первом матче подопечные Фернанду Сантуша оказались сильнее Ганы (3:2).

Португалия занимает первое место в группе H, набрав шесть очков. Следом идёт Гана с тремя очками, затем — Уругвай и Южная Корея (по одному очку).

Роналду на текущем чемпионате мира забил один мяч — в ворота сборной Ганы с пенальти.

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