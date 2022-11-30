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Аргентина — Польша 2:0, результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ 30 ноября 2022 года

Аргентина обыграла Польшу и вышла в плей-офф чемпионата мира
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Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходил матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречались соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

Алексис Мак Аллистер открыл счёт в начале второго тайма. Аргентинские игроки открыли счёт сразу после того, как вышли из раздевалки. Науэль Молина с правого фланга прострелил к 11-метровой отметке, откуда Мак Аллистер в касание низом направил мяч в угол ворот.

Хулиан Альварес укрепил преимущество команды Лионеля Скалони на 68-й минуте. Энцо Фернандес сделал пас в штрафную, Альварес принял мяч, резко развернулся к воротам и пробил в дальнюю девятку.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В режиме онлайн по итогам трёх туров Польша набрала четыре очка и вышла из группы со второго места. На первой строчке Аргентина, у которой в активе шесть очков. Третья позиция у Мексики (4), а замыкает квартет Саудовская Аравия (3).

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
30 ноября 2022, среда. 22:00 МСК
Польша
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мак Аллистер – 46'   0:2 Альварес – 67'
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