Аргентина обыграла Польшу и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходил матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречались соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

Алексис Мак Аллистер открыл счёт в начале второго тайма. Аргентинские игроки открыли счёт сразу после того, как вышли из раздевалки. Науэль Молина с правого фланга прострелил к 11-метровой отметке, откуда Мак Аллистер в касание низом направил мяч в угол ворот.

Хулиан Альварес укрепил преимущество команды Лионеля Скалони на 68-й минуте. Энцо Фернандес сделал пас в штрафную, Альварес принял мяч, резко развернулся к воротам и пробил в дальнюю девятку.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В режиме онлайн по итогам трёх туров Польша набрала четыре очка и вышла из группы со второго места. На первой строчке Аргентина, у которой в активе шесть очков. Третья позиция у Мексики (4), а замыкает квартет Саудовская Аравия (3).