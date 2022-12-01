Определились 10 участников плей-офф чемпионата мира — 2022

30 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группах С и D. По его итогам определились ещё три участника плей-офф турнира в Катаре.
Сборная Австралии, которая уверенно обыграла Данию со счётом 1:0, смогла обеспечить себе второе место квартета D. Сборная Франции, несмотря на поражение от Туниса (0:1), сохранила за собой первую строчку и выйдет в матчи на выбывание с первого места.
В группе С Аргентина смогла выйти с первого места, обыграв Польшу — 2:0. В параллельной встрече Мексика обыграла Саудовскую Аравию со счётом 2:1. Однако в 1/8 финала вышла именно Польша из-за разницы забитых и пропущенных мячей (2-2 у поляков и 2-3 у мексиканцев).
Ранее в плей-офф вышли Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия и США.
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