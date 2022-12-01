Сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Мексики одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».
Счёт в игре на 48-й минуте открыл нападающий Энри Мартин. Мексиканцы заработали угловой на левом фланге. После навеса во вратарскую Сесар Монтес опередил соперника и сделал скидку на Мартина, который с полутора метров вколотил мяч в сетку. Удвоил преимущество мексиканцев на 52-й минуте Луис Чавес. Он нанёс отличный удар со штрафного, направив мяч в правую девятку.
На 95-й минуте один мяч отыграл полузащитник саудовцев Салем Аль-Давсари, установив окончательный счёт.
Эта победа не позволила Мексике выйти в плей-офф ЧМ-2022. В их активе четыре очка после трёх матчей, они уступили Польше (четыре очка) по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 — у Мексики).
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