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30 ноября, матч ЧМ-2022 Саудовская Аравия — Мексика

Сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022
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Сборная Мексики одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Счёт в игре на 48-й минуте открыл нападающий Энри Мартин. Мексиканцы заработали угловой на левом фланге. После навеса во вратарскую Сесар Монтес опередил соперника и сделал скидку на Мартина, который с полутора метров вколотил мяч в сетку. Удвоил преимущество мексиканцев на 52-й минуте Луис Чавес. Он нанёс отличный удар со штрафного, направив мяч в правую девятку.

На 95-й минуте один мяч отыграл полузащитник саудовцев Салем Аль-Давсари, установив окончательный счёт.

Эта победа не позволила Мексике выйти в плей-офф ЧМ-2022. В их активе четыре очка после трёх матчей, они уступили Польше (четыре очка) по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 — у Мексики).

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
30 ноября 2022, среда. 22:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 2
Мексика
0:1 Мартин – 47'   0:2 Чавес – 52'   1:2 Аль-Давсари – 90+5'
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