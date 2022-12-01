Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 30 ноября, турнирная таблица

30 ноября завершились матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых играли команды из групп С и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа C
- Саудовская Аравия — Мексика — 1:2;
- Польша — Аргентина — 0:2.
Группа D
- Тунис — Франция — 1:0;
- Австралия — Дания — 1:0.
Победа Аргентины над Польшей позволила подопечным Лионеля Скалони набрать шесть очков и стать победителем группы С, что обеспечило выход в 1/8 финала турнира. В свою очередь, поляки (4) смогли выйти в плей-офф мундиаля со второго места. Мексика (4) не смогла занять вторую позицию из-за разницы забитых и пропущенных мячей (2-2 у поляков и 2-3 у мексиканцев). Саудовская Аравия, которая в 1-м туре обыграла Аргентину со счётом 2:1, покидает турнир, заняв последнее, четвёртое место квартета.
Поражение не помешало Франции (6) стать победителем группы D. Австралия, которая проиграла в 1-м туре с разгромным счётом 1:4, одержала после этого две победы подряд, что обеспечило команде второе место и выход в плей-офф. Тунис (4) закончил турнир на третьей строчке, а полуфиналист чемпионата Европы 2020 года, сборная Дании (1), замкнула таблицу группы.
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