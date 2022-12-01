«Я был сам не свой из-за любви к родине». С. Альварес извинился за угрозы в адрес Месси

Профессиональный мексиканский боксёр, действующий абсолютный чемпион мира Сауль Альварес принёс свои извинения аргентинскому нападающему Лионелю Месси за свои слова в его адрес.



«В последние дни я был сам не свой из-за страсти и любви к моей родине, и сделал неуместные комментарии, поэтому я хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаём чего-то новое, в этот раз была моя очередь», — написал Альварес в одной из своих соцсетей.



Напомним, после матча сборных Аргентины и Мексики (2:0) на ЧМ-2022 Месси обменялся футболками с одним из игроков соперника. Позже появилось видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором видно, что футболист бросил на пол мексиканскую футболку, а потом откинул её ногой. Эта ситуация возмутила Альвареса, он заявил, что Месси «вытер пол футболкой сборной Мексики и флагом страны».

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