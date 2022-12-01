Сборная Мексики не вышла из группы впервые с 1978 года

Завершились все матчи группового этапа в квартете C, в котором играли национальные команды Аргентины, Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В последних играх группы мексиканцы одолели саудовцев (2:1), а команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Польши.

Сборная Мексики не вышла из группы на чемпионате мира впервые с 1978 года, выходя в плей-офф на своих последних восьми мундиалях.

Польша обошла Мексику в итоговой таблице и вышла в 1/8 финала по дополнительным показателям. Команда Чеслава Михневича забила два гола и пропустила столько же, а подопечные Херардо Мартино два раза поразили ворота соперника, но пропустили три мяча. Именно показатель разницы забитых и пропущенных мячей на этом чемпионате мира играет первостепенную роль.