Левандовски назвал «счастливой неудачей» выход в плей-офф ЧМ после поражения от Аргентины

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о попадании команды в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В 3-м туре группового этапа поляки проиграли Аргентине (0:2), однако заняли второе место в группе, опередив Мексику.
«Мы определённо довольны выходом в плей-офф, ведь ждали этого столько лет. Скажу так: это счастливая неудача. Такого матча я ещё не видел. Сегодня всё решилось за счёт того, что мы сыграли вничью в 1-м туре и забили два гола Саудовской Аравии.
Дальше можно анализировать стиль, который мы показали. Понимаем, что это был не очень хороший футбол с нашей стороны. Знаем ошибки, понимаем, что нужно больше владеть мячом в центре, не бояться. Всего этого не хватало. Будем рассматривать этот матч как подготовку к игре с Францией. Будет так же непросто, возможно, даже труднее», – приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy со ссылкой на послематчевое интервью TVP Sport.
Истребители сопровождают сборную Польши на ЧМ-2022
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