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Саудовская Аравия установила рекорд групповой стадии ЧМ по количеству жёлтых карточек

Саудовская Аравия установила рекорд групповой стадии ЧМ по количеству жёлтых карточек
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Завершились все матчи группового этапа в квартете C, в котором играли национальные команды Аргентины, Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В последних играх группы мексиканцы одолели саудовцев (2:1), а команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Польши.

За время групповой стадии турнира сборная Саудовской Аравии получила 14 желтых карточек – это новый рекорд по жёлтым карточкам на групповом этапе чемпионата мира.

Напомним, по результатам группового этапа в квартете С в плей-офф вышли сборные Аргентины и Польши. Сборная Мексики уступила полякам по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 — у Мексики) и осталась на третьем месте в группе, Саудовская Аравия заняла четвёртую позицию.

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