Саудовская Аравия установила рекорд групповой стадии ЧМ по количеству жёлтых карточек
Поделиться
Завершились все матчи группового этапа в квартете C, в котором играли национальные команды Аргентины, Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В последних играх группы мексиканцы одолели саудовцев (2:1), а команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Польши.
За время групповой стадии турнира сборная Саудовской Аравии получила 14 желтых карточек – это новый рекорд по жёлтым карточкам на групповом этапе чемпионата мира.
Напомним, по результатам группового этапа в квартете С в плей-офф вышли сборные Аргентины и Польши. Сборная Мексики уступила полякам по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 — у Мексики) и осталась на третьем месте в группе, Саудовская Аравия заняла четвёртую позицию.
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
02:40
-
02:37
-
02:21
-
02:11
-
01:52
-
01:52
-
01:43
-
01:37
-
01:24
-
01:09
-
01:03
-
00:49
-
00:44
-
00:42
-
00:38
-
00:30
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 30 ноября 2022
-
23:55
-
23:43
-
23:36
-
23:27
-
23:23
-
23:17
-
23:12
-
23:11
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:57
Партнерский контент