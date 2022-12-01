Дочь Пеле отреагировала на новости о госпитализации отца

Кели Насименто, дочь легендарного бразильского нападающего Пеле, прокомментировала госпитализацию отца. Как сообщалось в прессе, экс-футболист оказался в больнице внепланово из-за генерализованного отёка тела.
«Привет, друзья. СМИ снова сходят с ума, много тревог о здоровье моего отца, и я хочу отреагировать на слухи здесь. Папа госпитализирован, в больнице регулируется его лечение. Мои братья в гостях в Бразилии, а я поеду туда в канун Нового года. Не прыгаю на ближайший рейс, чтобы спешить туда. Никаких неожиданностей или чрезвычайных ситуаций. Благодарю за заботу и любовь, которые вы все нам посылаете!» – написала дочь Пеле на своей странице в социальной сети.
Напомним, в сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.
Исторический момент. Пеле забивает свой тысячный гол!
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