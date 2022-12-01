«Интер» интересуется защитником сборной США Адамсом
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Миланский «Интер» заинтересован в переходе защитника «Лидса» и сборной США Тайлера Адамса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, миланский клуб попробует приобрести 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
Действующий контракт Адамса с английским клубом рассчитан до 2027 года, стоимость футболиста оценивается в € 17 млн.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Тайлер Адамс принял участие в 13 матчах, не отметившись результативными действиями и получив три жёлтых карточки и одно удаление за два предупреждения в матче. В составе сборной США на чемпионате мира 2022 года в Катаре Адамс принял участие в трёх встречах, также не отметившись результативными действиями и заработав одну жёлтую карточку.
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