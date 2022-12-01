«Интер» интересуется защитником сборной США Адамсом

Миланский «Интер» заинтересован в переходе защитника «Лидса» и сборной США Тайлера Адамса, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, миланский клуб попробует приобрести 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно.



Действующий контракт Адамса с английским клубом рассчитан до 2027 года, стоимость футболиста оценивается в € 17 млн.



В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Тайлер Адамс принял участие в 13 матчах, не отметившись результативными действиями и получив три жёлтых карточки и одно удаление за два предупреждения в матче. В составе сборной США на чемпионате мира 2022 года в Катаре Адамс принял участие в трёх встречах, также не отметившись результативными действиями и заработав одну жёлтую карточку.