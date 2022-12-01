Василий Уткин: поляки вышли. Но как на них смотреть? Они не играют

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о выходе сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира после поражения 0:2 от аргентинцев в 3-м туре группового этапа.
«Поляки вышли. Ну, вышли – значит, заслужили. Но, чёрт, как на них смотреть? Они ж не просто не играют, они ещё и делают это с коллективным фэйсом Камила Глика, который прекрасен, конечно, но там совсем ничего, что могло бы вызвать сочувствие. Эмпатию. Сопереживание.
Всё это не критерий, конечно, а просто моё резюме тому утомительному поприщу, которое предпринимает Польша на этом турнире», – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Сборная Польши в группе сыграла вничью 0:0 с Мексикой, победила 2:0 Саудовскую Аравию и с таким же счётом потерпела поражение от Аргентины. Набрав четыре очка, поляки опередили мексиканцев благодаря лучшей разности мячей (0 и -1 соответственно).
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