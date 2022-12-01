Полузащитник сборной Польши: мы 90 минут страдали в матче с Аргентиной

Хавбек итальянского «Наполи» и сборной Польши Пётр Зелиньски высказался о матче с аргентинцами в 3-м туре группового этапа чемпионата мира, в котором его команда потерпела поражение 0:2, но вышла в плей-офф благодаря лучшей разности мячей по сравнению с мексиканцами.



«90 минут в матче с Аргентиной мы страдали. Это было что-то невероятно тяжёлое. И в том, что так получилось, наша вина. Когда получали мяч, не хватало спокойствия, давали много пространства сопернику.



Да, мы довольны тем, что имеем в итоге. Выйти из группы спустя столько лет – нечто особенное для сборной Польши. Результат есть, но мы не сделали это стильно. Мы играли против одной из лучших команд мира, которая любит держать мяч. Они прекрасно понимают друг друга, так что нам пришлось очень трудно. Думаю, это один из самых тяжёлых матчей за мою карьеру в сборной. Мяч слушался соперников, а мы очень много за ним гонялись», – приводит слова Зелиньского Przeglad Sportowy.

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