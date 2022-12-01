Главный тренер сборной Мексики подал в отставку

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино заявил о своей отставке после матча с национальной командой Саудовской Аравии.



«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток», — приводит слова Мартино FOX Sports.



Напомним, сборная Мексики обыграла сборную Саудовской Аравии со счётом 2:1, однако этого не хватило для выхода в плей-офф чемпионата мира. Польша обошла Мексику в итоговой таблице и вышла в 1/8 финала по дополнительным показателям. Команда Чеслава Михневича забила два гола и пропустила столько же, а подопечные Херардо Мартино два раза поразили ворота соперника, но пропустили три мяча. Именно показатель разницы забитых и пропущенных мячей на этом чемпионате мира играет первостепенную роль.