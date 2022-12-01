Тренер сборной Польши: Аргентина при 1:0 думала не о втором голе, а о том, как нас утомить

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал исход мата 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Аргентиной (0:2). Несмотря на поражение, поляки вышли в 1/8 финала со второго места.
«Я очень сожалею, что мы нервно играли в матче с Аргентиной. То, что у соперника было так много моментов в первом тайме, объяснялось нашими простыми ошибками. Мы говорили об этом в перерыве. Мы вступали в отборы, но быть на мяче первыми и играть на опережение не удавалось. Надеялись, что во втором тайме вингеры исправят эту ситуацию.
Однако сразу после перерыва аргентинцы забили гол и играли по счёту. Соперник обменивался передачами – слева направо, справа налево. Они думали не о том, как забить второй гол, а о том, как нас утомить. Второй гол подрезал наши крылья. Однако в целом по итоговому выходу в плей-офф нам не на что жаловаться – нужно быть счастливым», – приводит слова Михневича Przeglad Sportowy со ссылкой на послематчевое интервью TVP Sport.
Болельщики сборной Аргентины из Индии празднуют гол
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