Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес: мы заслужили выход в плей-офф

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес, чей гол стал вторым в победном матче с поляками (2:0) на чемпионате мира, поделился эмоциями от своего выступления и выхода команды в плей-офф мундиаля.



«Я счастлив! Очень рад за всю нашу команду. Мы это заслужили. Провели отличную игру с Польшей и достигли своей цели, что было самым важным. Быть здесь, на чемпионате мира, в составе своей национальной сборной, играть с лучшими аргентинцами – это самое лучшее, что может быть.



Мы чувствуем большую поддержку и любовь наших болельщиков, а взамен стараемся дать на поле лучшее. Эти моменты незабываемы. А конкретно меня всегда отдельно поддерживают жители моего родного Кальчина, присылают сообщения. Огромная благодарность всем», – приводит Ole слова Альвареса после игры с Польшей.

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