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Крыховяк: попробуем показать в матче с Францией что-то другое

Крыховяк: попробуем показать в матче с Францией что-то другое
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Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался о матче с аргентинцами в 3-м туре группового этапа чемпионата мира, в котором его команда потерпела поражение 0:2, но вышла в плей-офф благодаря лучшей разнице мячей по сравнению с мексиканцами.

«Когда у тебя ужасный матч и ты страдаешь 90 минут, ты разочарован после финального свистка, так и должно быть. Но когда мы узнали, что смогли выйти в плей-офф, мы обрадовались, потому что на момент ждеребьёвки было совершенно неочевидно, что мы сможем пройти в 1/8 финала из-за группы с Мексикой и Аргентиной.

Если мы хотим преподнести сборной Франции сюрприз, то нам придётся играть иначе, особенно с мячом. Мы планируем проанализировать поражение от аргентинцев, чтобы попробовать показать что-то другое против сборной Франции», — приводит слова Крыховяка L'Equipe.

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