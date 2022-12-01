Крыховяк: попробуем показать в матче с Францией что-то другое

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался о матче с аргентинцами в 3-м туре группового этапа чемпионата мира, в котором его команда потерпела поражение 0:2, но вышла в плей-офф благодаря лучшей разнице мячей по сравнению с мексиканцами.



«Когда у тебя ужасный матч и ты страдаешь 90 минут, ты разочарован после финального свистка, так и должно быть. Но когда мы узнали, что смогли выйти в плей-офф, мы обрадовались, потому что на момент ждеребьёвки было совершенно неочевидно, что мы сможем пройти в 1/8 финала из-за группы с Мексикой и Аргентиной.



Если мы хотим преподнести сборной Франции сюрприз, то нам придётся играть иначе, особенно с мячом. Мы планируем проанализировать поражение от аргентинцев, чтобы попробовать показать что-то другое против сборной Франции», — приводит слова Крыховяка L'Equipe.