Защитник сборной Англии улетел домой по личным причинам до конца ЧМ

25-летний защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Бен Уайт покинул расположение национальной команды в Катаре.



«Бен Уайт покинул тренировочную базу сборной Англии в Аль-Вакре и вернулся домой по личным причинам. Ожидается, что защитник «Арсенала» не вернётся в состав до конца турнира. Мы просим уважать конфиденциальность игрока в данный момент», – гласит официальное заявление ассоциации, опубликованное в «Твиттере» сборной Англии и на сайте England Football.



Команда Гарета Саутгейта начала подготовку к матчу 1/8 финала мундиаля с Сенегалом, который состоится в воскресенье, 4 декабря, в 22:00 мск. Уайт провёл на скамейке запасных два матча группового этапа – с Ираном и США. Ранее он четыре раза сыграл за сборную в товарищеских матчах – с Австрией и Румынией в 2021-м и со Швейцарией и Кот-д’Ивуаром в 2022-м.

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