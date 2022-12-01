Луис Энрике: мы не собираемся уступать первую строчку ради избежания матча с Бразилией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался в преддверии встречи 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре со сборной Японии, которая состоится сегодня, 1 декабря.
«Любая из четырёх команд всё ещё может выйти из группы – Коста-Рика также может переиграть Германию. Мы не собираемся спекулировать (занять второе место и избежать матча с Бразилией). Неважно, сыграем ли мы с Бразилией в четвертьфинале турнира. Мы хотим победить Японию и финишировать первыми в группе», – приводит слова наставник «фурии рохи» Bayern & Germany в своём «твиттере».
Все команды квартета Е претендуют на выход в 1/8 финала катарского мундиаля перед последним туром. Испания в этой группе является единоличным лидером, подопечные Луиса Энрике набрали четыре балла. Япония (3) осталась на второй позиции, а Коста-Рика (3) смогла подняться на третью строчку. Германия (1) на данный момент замыкает таблицу квартета E.
7 фаворитов ЧМ-2022. Видеоролик:
- 1 декабря 2022
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