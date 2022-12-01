Клозе оценил игру форварда сборной Германии Фюллькруга

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе высказался о выступлении немецкого нападающего Никласа Фюллькруга. Именно этот футболист стал автором единственного гола бундестим в этой в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Испанией (1:1).
«Он занимает определённую позицию в штрафной зоне соперника и имеет хорошее чувство ситуации. У него есть хороший набор для форварда: отличное завершение атак в штрафной, он двуногий игрок и имеет хороший удар головой», – цитирует Клозе немецкое издание Bild.
Сборная Германии сыграет во встрече заключительного тура ЧМ-2022 в Катаре с командой Коста-Рики. Игра пройдёт сегодня, 1 декабря. На данный момент бундестим под руководством Ханса-Дитера Флика занимает последнее место в группе Е на чемпионате мира, однако всё ещё имеет шансы на продолжение борьбы в турнире.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира. Видеоролик:
- 1 декабря 2022
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