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Клозе оценил игру форварда сборной Германии Фюллькруга

Клозе оценил игру форварда сборной Германии Фюллькруга
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Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе высказался о выступлении немецкого нападающего Никласа Фюллькруга. Именно этот футболист стал автором единственного гола бундестим в этой в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Испанией (1:1).

«Он занимает определённую позицию в штрафной зоне соперника и имеет хорошее чувство ситуации. У него есть хороший набор для форварда: отличное завершение атак в штрафной, он двуногий игрок и имеет хороший удар головой», – цитирует Клозе немецкое издание Bild.

Сборная Германии сыграет во встрече заключительного тура ЧМ-2022 в Катаре с командой Коста-Рики. Игра пройдёт сегодня, 1 декабря. На данный момент бундестим под руководством Ханса-Дитера Флика занимает последнее место в группе Е на чемпионате мира, однако всё ещё имеет шансы на продолжение борьбы в турнире.

Календарь матчей чемпионата мира по футболу - 2022
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