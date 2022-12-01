Месси – 2-й футболист в истории ЧМ, который не смог реализовать два пенальти на турнире

Вчера, 30 ноября, на «Стэдиум 974» состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречались соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. Номинальные гости одержали победу в этом матче со счётом 2:0.



Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал одиннадцатиметровый удар, который был назначен на 37-й минуте игры в ворота сборной Польши за нарушение голкипера Войцеха Щенсны.



Месси стал вторым в истории чемпионата мира игроком, который не реализовал два пенальти за всю историю своих выступлений на турнире. В 2018 году Месси не смог поразить ворота сборной Исландии после удара с пенальти.



Первым игроком, который не забил два пенальти на чемпионате мира, стал игрок сборной Ганы Асамоа Гьян. В 2006 году он не смог забить с точки в ворота сборной Чехии, а в 2010 году не реализовал пенальти в игре со сборной Уругваем.