Месси сумел побить ещё один рекорд Марадоны на чемпионате мира в Катаре

Вчера, 30 ноября, на «Стэдиум 974» состоялся матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встречались соперники по квартету С — сборные Польши и Аргентины. Игра завершилась победой подопечных Лионеля Скалони со счётом 2:0.



Нападающий южноамериканцев Лионель Месси стал самым возрастным игроком, которому удалось пять и более раз обвести оппонентов и создать пять и более голевых моментов в одной встрече на чемпионате мира. Прежним рекордсменом был Диего Марадона, установивший подобное достижение на мировом первенстве в 1994 году. Статистику приводит Opta Joe в своём «Твиттере».

Ранее Лионель побил рекорд Марадоны по количеству сыгранных матчей на ЧМ.

Стоит отметить, что в противостоянии с командой Польши Месси не сумел реализовать пенальти. Вратарь Войцех Щенсны парировал удар лидера аргентинцев.

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