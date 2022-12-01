Месси сумел побить ещё один рекорд Марадоны на чемпионате мира в Катаре

Вчера, 30 ноября, на «Стэдиум 974» состоялся матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встречались соперники по квартету С — сборные Польши и Аргентины. Игра завершилась победой подопечных Лионеля Скалони со счётом 2:0.
Нападающий южноамериканцев Лионель Месси стал самым возрастным игроком, которому удалось пять и более раз обвести оппонентов и создать пять и более голевых моментов в одной встрече на чемпионате мира. Прежним рекордсменом был Диего Марадона, установивший подобное достижение на мировом первенстве в 1994 году. Статистику приводит Opta Joe в своём «Твиттере».
Ранее Лионель побил рекорд Марадоны по количеству сыгранных матчей на ЧМ.
Стоит отметить, что в противостоянии с командой Польши Месси не сумел реализовать пенальти. Вратарь Войцех Щенсны парировал удар лидера аргентинцев.
Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира. Видеоролик:
- 1 декабря 2022
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:24
-
07:57
-
07:30
-
07:00
-
06:28
-
06:07
-
05:35
-
05:17
-
05:02
-
04:48
-
04:40
-
04:32
-
04:30
-
04:11
-
03:58
-
03:45
-
03:32
-
03:28
-
03:03
-
02:53
-
02:45
-
02:42
-
02:40